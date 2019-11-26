"مخدرات وأسلحة نارية".. حملة أمنية لمواجهة أعمال البلطجة والخارجين بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية -بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية؛ في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 210 قطعة سلاح ناري، بحوزة 185 متهمًا، و238 قطعة سلاح أبيض.

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وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 84745 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضُبط في مجال قضايا المواد المخدرة 277 قضية مخدرات بحوزة 292 متهمًا، كما تم ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان لممارستهما أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

وتمكنت الحملة الأمنية من إعادة سيارتين ودراجتين نارية مُبلغ بسرقتهم، كما تمكنت من ضبط 29076 مخالفة مرورية، وفحص 81 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.