"الأمن الاقتصادي": ضبط 1169 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، مواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1169 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 916 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق واقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 11716 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

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وعن جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة، تمكنت الحملة من ضبط 190 قضية متنوعة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 144 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

وضبط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبط 5 قضايا متنوعة، وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 10 قضايا مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات.

جاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.