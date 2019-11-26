القبض على مسجل خطر هارب من 422 حكما قضائيا في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد العناصر الإجرامية الخطرة، هاربًا من تنفيذ 422 حكما قضائيا بمحل اختبائه بإحدى قرى مركز شرطة طامية بالفيوم.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام أفادت باختباء محكوم عليه هارب (مسجل شقي خطر "سرقات عامة " -سبق اتهامه في 26 قضية "قتل، إحراز سلاح ناري بدون ترخيص، بلطجة، هروب من المراقبة استيلاء، أموال عامة، سرقة، ضرب" آخرهم قضية "هروب من المراقبة"، ومطلوب التنفيذ عليه في 422 حكم حبس جزئي متنوع بإجمالي مدد حبس بلغت 36 سنة)، بقرية فانوس بدائرة مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أسفرت عن ضبطه وبحوزته (طبنجة - 24 طلقة لذات العيار، و3 خزن، وفرد خرطوش، و16 طلقة لذات العيار).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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