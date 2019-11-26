ضبط عنصر إجرامي بحوزته "حشيش" في مداهمات أمنية بـ"السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار. وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة قسمي شرطة أول وثان العاشر بالشرقية) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما (400جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

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