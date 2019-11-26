أخبار مصر | محافظة الجيزة تستجيب لـ96% من شكاوى المواطنين الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تستجيب لـ96% من شكاوى المواطنين الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلن محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أن المحافظة تمكنت من إنجاز 96% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها، مؤكدًا أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن، تتعلق بمشروعات جارٍ تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي.

منح اللواء أحمد راشد، محافظ الجزة، مهلة أسبوعا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن للانتهاء من الرد على شكاوى المواطنين الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية، كل في نطاقه، مشيرًا إلى أنه ورد 897 شكوى للمحافظة خلال الشهر الحالي، وجارٍ العمل على الانتهاء منها والرد عليها حرصا من المحافظة على التواصل مع مواطنيها والرد على الشكاوى وحلها.

وأكد المحافظ أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يوما للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم لافتًا إلى أن المتوسط اليومي لعدد الشكاوى الواردة عبر المنظومة بلغت 60 شكوى ويتم التعامل الفورى معها استجابة لمطالب المواطنين.

وأشار "راشد" إلى أن أعلى نسب الشكاوى الواردة جاءت إلى حي العمرانية وبلغت 178 شكوى وحى شمال الجيزة 92 شكوى وحى جنوب 58 شكوى وحى الهرم 58 ومديرية التضامن الاجتماعى 48 شكوى وحى بولاق الدكرور 47 شكوى.

كما جاءت نوعيات الشكاوى الواردة بغرض الحصول على المعاش وبلغت 228 شكوى وطلبات تحويلات للمدارس وبلغت 102 شكوى ومواجهة اثار الامطار والقمامة وبلغت 222 شكوى ومكافحة الكلاب وبلغت 119 شكوى والحصول على وحدة سكنية وبلغت 124 شكوى.



ولفت "راشد" إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فورًا.