أخبار مصر | أمل رمزي: ترويج السياحة المصرية في بكين خطوة مهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمل رمزي: ترويج السياحة المصرية في بكين خطوة مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن إعلان السياحة بدء تنظيم حملة ترويج مشتركة مع شركة «سي تريب» للترويج لمصر في السوق الصيني، خطوة هامة جدا لتعزيز تواجد مصر في سوق السياحة الصيني.

وقالت رمزي، إن هذه الحملة الترويجية بمثابة بداية شراكة جادة تهدف إلى جذب المسافرين الصينيين إلى مصر.

وطالبت رئيس سياحة الوفد، بضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الحملة وخاصة على المستوى الرقمي للتعريف بالمقومات السياحية المتفردة التي تتمتع بها مصر.

وأعلنت وزيرة السياحة أنه من المقرر ان يتم تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية خلال الأشهر المقبلة منها تنفيذ حملة ترويجية مشتركة على أكثر المواقع الإلكترونية السياحية الهامة ومواقع التواصل الاجتماعية المتخصصة في الصين وخاصة مواقع البحث ctrip.com، Wechat، Baidu، وكذلك حملة إعلانية على الصفحة المخصصة المقاصد السياحية.