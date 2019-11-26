أخبار مصر | رئيس أكاديمية الأزهر: نعمل على رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أكاديمية الأزهر: نعمل على رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس الأكاديمية: إن الأزهر يعقد آمالًا كبيرة على الأئمة والوعاظ في نشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، وتعاليمه السمحة التي تعلموها في الأزهر الشريف، والتي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الاختلاف والتنوع لدى أفراد المجتمع، وتحصين الشباب من الأفكار المتشددة والمتطرفة، التي يقعوا فيها ضحية للجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدم المجتمعات.

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، حفل تخريج الدفعة الرابعة لأعضاء لجان الفتوى المصريين، في الدورة الرابعة تحت عنوان "إعداد المفتي المعاصر"، والتي استمرت لمدة شهر ونصف، بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، وحفل تخريج الأئمة والوعاظ المصريين في الدورة الثانية تحت عنوان: "الفقه وقضاياه المعاصرة"، والتي امتدت لشهر ونصف بمدينة البعوث بالإسكندرية.

وأوضح فضيلته أن الدورات التدريبية التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، تهدف إلى رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ، وتدريبهم على التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة، والمفاهيم المغلوطة بأسلوب علمي مستنير.