أخبار مصر | اليوم.. وزير التعليم يعلن آخر مستجدات البوابة الإلكترونية للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزير التعليم يعلن آخر مستجدات البوابة الإلكترونية للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، الساعة 11:30 صباحًا في ديوان عام الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعنلت بدء التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل لسد العجز فى المدارس وتعتبر البوابة بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، وتحتوى البوابة على ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر المستجدات بشأن البوابة الإلكترونية للمعلمين وشئون المعلمين.