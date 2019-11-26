مصر | "المخدر داخل العصير".. تجديد حبس مسجلين لسرقتهما شاب عربي بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المخدر داخل العصير".. تجديد حبس مسجلين لسرقتهما شاب عربي بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة شاب يحمل جنسية دولة عربية عن طريق تخديره والاستيلاء على مبالغ مالية منه.

وكانت البداية مع مرور سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها على أحد الطرق الرئيسية، فاستوقفتها قوة أمنية أثناء متابعتها الحالة الأمنية بالشارع، وبفحصها تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبفحص صاحب المركبة "م. خ" وشهرته "هتلر" مسجل خطر وهارب من أحكام قضائية، وآخر يدعى "خ. ح"، 22 سنة، عاطل، عثر بحوزتهما على مبالغ مالية، وهاتفين محمول وبعض الفضيات.

وعلى الفور، تم ضبطهما وإلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما بالواقعة المنسوبة إليهما أقرا بها بسرقة شاب يحمل جنسية دولة عربية، عن طريق وضع مخدر داخل زجاجة عصير، واستوليا منه على المضبوطات، ولاذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.