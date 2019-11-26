مصر | طالبة تستعين بأهلها لضرب زميلتها بالساحل.. وقصة "صاحب الكلب"

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد علاء خلف الله مفتش قطاع فرقة شمال القاهرة مفادة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة داخل مدرسة السلام التجارية بنات الكائنة بميدان المبيضة بشارع جسر البحر دائرة القسم والتعدي على إحدى الطالبات داخل المدرسة وتواجد أحد الأشخاص وبصحبته كلب داخل فناء المدرسة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل للمجني عليها وتدعى "ن.ا"، 17 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي بذات المدرسة مصابه بكدمات بالزراع الأيمن والظهر.



وبسؤالها قررت بأنها حدثت مشادة كلامية بينها وبين "ز. م"، 16 سنة، طالبة بذات المدرسة حال تواجدهما بالمدرسة قامت على إثرها الأخيرة باستدعاء أهليتها كل من "ر.س"، 37 سنة، ربة منزل ( والدة المشكو في حقها ) و"شقيقتها س.س"، 41 سنة، ربة منزل، "ا.س"، 30 سنة مبلط ( شقيق الثانية والثالثة) وقاموا بالتعدي عليها بالضرب حال خروجها من المدرسة محدثين إصابتها.