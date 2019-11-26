مصر | بـ"بنادق آلية".. ضبط شخصين أطلقا النيران على سائق في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"بنادق آلية".. ضبط شخصين أطلقا النيران على سائق في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق- سن 30، مقيم قرية دروة بدائرة المركز "مصابًا بطلق ناري") حالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (شخصان- مقيمان بذات القرية ) وأنهما لاذا بالهرب إلى منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه اتهم نجل عمه بإحداث إصابته بسلاح ناري كان بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات بسبب الجيرة.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (شخصان- مقيمان بذات القرية ) وأنهما لاذا بالهرب إلى منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبط المتهمَيْن وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وبإرشادهما تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة (2 بندقية آلية - 2 خزينة- 22 طلقة لذات العيار) وأقرا بحيازتهما وإحرازهما للأسلحة النارية المضبوطة بدون ترخيص وأنها ذاتها المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.