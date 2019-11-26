مصر | بـ"بنادق آلية".. ضبط شخصين أطلقا النيران على سائق في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"بنادق آلية".. ضبط شخصين أطلقا النيران على سائق في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق- سن 30، مقيم قرية دروة بدائرة المركز "مصابًا بطلق ناري") حالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه اتهم نجل عمه بإحداث إصابته بسلاح ناري كان بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات بسبب الجيرة.