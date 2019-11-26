مصر | "رمى نفسه أسفل عجلات المترو".. تحقيقات النيابة في انتحار شاب بدار السلام

كما كشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لشاب ثلاثينى العمر وأن الجسم مقسوم نصفين.

واستمعت النيابة الى أهلية المتوفى الذين أكدوا أنه يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وأنه يوم الواقعة كان نازل من منزله وكان يبدو عليه بعض الضيق، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيط بمكان الواقعة وإرسال تقرير مفصل بها للوقوف على ملابسات الحادث واسبابه.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو دار السلام، مفاده قيام شخص بإلقاء نفسه أمام القطار، ما أدى إلى مصرعه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.