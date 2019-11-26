مصر | الحبس سنة والغرامة لعاطل حاز سلاح ناري بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة والغرامة لعاطل حاز سلاح ناري بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ح.ع"، بالحبس سنة وتغريمة 500 جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى، وخالد عبد الغفار النجار.

وأسندت النيابة للمتهم "ح.ع"، تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، بدون ترخيص.

وتعود بداية الواقعة بتلقى قسم البساتين بلاغ بحيازة المتهم لسلاح ناري، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحيازته السلاح الناري، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات، وإحالة المتهم للمحكمة الحنائية.