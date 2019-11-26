مصر | إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام للإرهابية وإلغاء التدابير الاحترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام للإرهابية وإلغاء التدابير الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 3 متهمين في القضية رقم 915 لسنة 2017، والمهتمين فيها بالانضمام أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وأمرت بالغاء التدابير الاحترازية الواردة بشأنهم.

وهم:

1- محمد الحسيني حسن محمد

2- معاذ أحمد محمد عبد الله

3- تامر إبراهيم أحمد مصطفى

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.