مصر | تعرف على نتائج حملات قطاع أمن المنافذ خلال 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج حملات قطاع أمن المنافذ خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل – إكسسوارات هواتف محمولة – مستلزمات نجف – أجهزة إطفاء حريق مستعملة - ملابس أجنبية الصنع – خشب – أجهزة ريسفر بمشتملاته) بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من نصف مليون جنيه.



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (7) قضايا تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة قرابة المليون جنيه.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (61) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، صيد في الممنوع، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة، مخالفات السائقين).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2513) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (524) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (10) قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

