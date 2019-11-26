مصر | "كنا بنهزر".. 4 طلاب ثانوي يكبلون صديقهم ويصوروه وينشرون الفيديوهات على "الفيسبوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنا بنهزر".. 4 طلاب ثانوي يكبلون صديقهم ويصوروه وينشرون الفيديوهات على "الفيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية من ( إحدى السيدات ونجلها مقيمان بندر ديرب نجم ) بتضررهما من (4 أشخاص "طلاب بالمرحلة الثانوية، مقيمين بذات الناحية) لقيامهم بتكبيل نجلها وتصويره ونشر تلك الفديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لكونهم أصدقاء المجني عليه، وقاموا بذلك على سبيل الدعابة.