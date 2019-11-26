مصر | من "الإسماعيلية" لـ"القاهرة".. طالبة تدعي تخديرها واختطافها لكسب "الشهرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الإسماعيلية" لـ"القاهرة".. طالبة تدعي تخديرها واختطافها لكسب "الشهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على خلفية ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، متضمنًا الإشارة إلى تعرض إحدى الفتيات للاختطاف على يد إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، عن طريق تخديرها ودفعها داخل إحدى سيارت الأجرة وعند إفاقتها وجدت نفسها بجوار فتاه أخرى مُكبلتين داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة شبرا بمدينة القاهرة، حتى تمكنا من الهرب من تلك الشقة وقيامها بالتواصل مع أهليتها وعودتها إلى مدينة الإسماعيلية.

لـ"كسب الشهرة".. طالبة تدعي اختطافها في الإسماعيلية

بالفحص تبين أن الفتاة (طالبة بكلية تربية رياضية بإحدى الجامعات، ومقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) وتبين قيامها باختلاق الواقعة، وباستدعائها أقرت باختلاقها الواقعة لحث أسرتها على الاهتمام بها وكذا اكتساب الشهرة التي تؤهلها لممارسة تدريب كرة اليد بأحد مراكز التدريب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.