شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشيد بحجم الإنجازات في الجامعات الجديدة: «ملحمة وطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزاراتى التعليم العالي والإسكان، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية.

وأشاد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، بجهود أعضاء اللجنة في تنفيذ المشروعات التنموية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أكد الوزير أن الجامعة المصرية اليابانية صرح علمي وبحثي رائع، ولديها تخصصات علمية هامة، مشيرًا إلى ما تم إنجازه في الجامعة من منشآت تمثل معجزة وفقًا للمقاييس العالمية، مشيدًا بجهود رئيس الجامعة في هذا الصدد بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تأتى تتويجًا لعلاقات التعاون العلمى المشترك بين مصر واليابان، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالجامعة، بما يجعل منها جامعة وطنية رائدة، ومركزًا للتميز التكنولوجي في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء الجامعة اليابانية ترتكز على تقديم برامج أكاديمية عملية عالية الجودة، ومراكز التميز للبحوث الأساسية والتطبيقية لخدمة المجتمع المحلي والإقليمي، مشيدًا بالمستوى المتميز للجامعة، وأنها تمثل أيقونة الصداقة بين مصر واليابان.

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وأشار إلى ضرورة إنجاز المشروعات القومية الجديدة في مجال التعليم العالي وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، لافتا إلى أهمية التوسع في إنشاء جامعات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالى.

وأشاد «عبدالغفار» بحجم الإنجازات في الجامعات الجديدة، واصفًا إياها بأنها تمثل ملحمة وطنية، اشتركت فيها كافة الجهات المعنية، مطالبًا بضرورة مضاعفة الجهود واستغلال دعم القيادة السياسية غير المحدود؛ لإنجاز هذه المشروعات التعليمية الهامة.

وأعلن الوزير أن هناك تكليفات رئاسية بالبدء في إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة ببرج العرب، و6 أكتوبر وأسيوط والأقصر، وشرق بورسعيد، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء وتشغيل الجامعات التكنولوجية الثلاث (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وجامعة بني سويف التكنولوجية) في العام الدراسي الحالي 2019/2020.

وخلال الاجتماع، استمع «عبدالغفار» إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ بجامعات الملك سلمان والجلالة والمنصورة الجديدة، موجهاً بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه الوزير بالانتهاء من كافة متطلبات الجامعات بأعلى المواصفات الفنية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، مطالبًا بمواجهة أية تحديات وعقبات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.