شكرا لقرائتكم خبر عن العلمين الجديدة تستضيف فعاليات البطولتين العربية والأفريقية لـ«الكانوي والكياك»‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إنه من المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة، لأول مرة، فعاليات البطولتين العربية والأفريقية لرياضتى (الكانوي والكياك) للاعبين المتقدمين والناشئين، تحت سن ٢٣ عاماً، والشباب تحت سن ١٦ عاماً، وذلك خلال الفترة من 10إلى 15 ديسمبر المقبل.

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وأوضح «عبدالغني» أن فعاليات البطولة العربية ستقام خلال الفترة من 10: 12 ديسمبر المقبل، والتي تشارك فيها (مصر – العراق – الجزائر – فلسطين – الكويت – الصومال – السعودية – تونس – المغرب)، مضيفاً أن البطولة الإفريقية ستقام خلال الفترة من 12: 15 ديسمبر، وبمشاركة (مصر – الجزائر – تونس – السودان – نيجيريا – سيشيل – الصومال – جيبوتي – أنجولا – المغرب – السنغال – غانا – موزمبيق)، ويشارك بالبطولتين اللاعبون واللاعبات تحت سن 23 سنة في قوارب الكانوي والكياك لمسافات (200م – 500م – 1000م)، والشباب تحت سن 16 سنة لسباقات «هيد تو هيد».

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم إقامة معسكر تدريبي للبطولتين العربية والأفريقية للاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة من 9: 16 ديسمبر، كما ستقام دورة تدريبية لرياضتي (الكانوي والكياك)، تحت إشراف الاتحاد الدولي في الفترة من 12: 15 ديسمبر، يحضرها مدربو الأندية المصرية واللاعبون الراغبون في التدريب، بالإضافة إلى المدربين الحاضرين مع الدول المشاركة في البطولتين.

وأضاف أن استضافة مدينة العلمين الجديدة لفعاليات البطولتين، يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على زيادة وتحفيز عوامل الجذب لمدينة العلمين الجديدة، والترويج لها سياحيا ورياضيا لتكون في مقدمة المدن العالمية.