شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة أسيوط ضمن أفضل محررين لمجلة علمية على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن اختيار الدكتور محمد على بديوي، الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط ضمن أفضل خمسة محررين بمجلة التدخل الجراحي الدقيق لأمراض النساء «Journal of Minimal Invasive Gyneology»، وهي المجلة الأولى على مستوى العالم المتخصصة في مناظير أمراض النساء، وفق لما أعلنته الأكاديمية الأمريكية لجراحي مناظير النساء AAGL: AMERICAM Academy of Gynecological Laparoscopists في مؤتمرها الخامس والأربعين والمنعقد في مدينة فانكوفر بكندا في نوفمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد البديوي قد حصل على بكالوريوس الطب من جامعة أسيوط عام 1992 ثم تم تعيينه معيداً بقسم أمراض النساء والتوليد عام 1997 ثم مدرساً مساعداً في العام نفسه، ثم مدرساً عام 2003، ثم أستاذا مساعداً 2009، ثم أستاذا عام 2014، وفيما يخص درجاته العلمية فقد حصل البديوي على درجة الماجستير عام 1997، والدكتوراه عام 2003 وله أكثر من 25 بحث علمي في مجالات النساء والتوليد خاصة المناظير.