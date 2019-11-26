شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. وقال الرئيس السيسي: «بسم الله الرحمن إيمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة، أعلن اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية».

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