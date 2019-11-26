شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «أتعامل معكم بصراحة وشفافية شديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتعامل مع المصريين بكل شفافية وصراحة، خلال تعليقه على عرض للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد.

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وقال: «أتعامل معكم بكل شفافية وصراحة شديدة، المبادرات هدفها التخفيف والتصدي للتحديات الصحية وتحتاج تدخلا من الدولة بشكل كبير لحلها».

وتطرق الرئيس للحديث عن قوائم الانتظار، قائلاً: «هناك 300 ألف عملية تمت خلال سنة من قوائم الانتظار، وهنا نشير إلى أن التكلفة المالية تصل لأكثر من 2 مليار جنيه».

وتابع: «لا نحب أن نجعل إنسانا محتاجا لعلاج حاسم ومكلف، وأن نتركه نحن مستمرين في هذه النقطة، وهنا يجب الحديث عن حملة فيروس سي التي كانت تحدي ومؤلم للمصريين وتم الكشف الشامل وتوصلنا إلى من يحتاج العلاج».