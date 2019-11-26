شكرا لقرائتكم خبر عن الرواق الأزهري يعقد ندوة بعنوان «التسامح في الإسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرواق الأزهري ندوة بعنوان «التسامح في الإسلام»، حاضر فيها الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، المُشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبدالله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا السابق.

وقال العواري، في بداية الندوة: «عند إمعان النظر في الفتوحات الإسلامية وسير المسلمين في البلاد التي دخلوها، نعرف جيدا كيف تعاملوا بمنتهى السماحة والرقي مع أهل هذه البلاد، ولولا التسامح لما فتحت لهم قلوب العباد قبل البلاد التي دخلوها، كما أن الأصل في الشريعة الإسلامية التسامح والعفو وليس القتال والحرب، وهذا موجود في كتاب (حضارة العرب) للكاتب غوستاف لوبون، الذي يقول فيه إن المسلمين في البلاد التي فتحوها ضربوا أروع الأمثلة في التعايش والسلام».

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من جهته، أكد الدكتور عبدالله سرحان أن «الدين الإسلامي دين العقل والحكمة، يأمرنا بالعدل والإحسان لغير المسلمين لأنه الدين الشامل، فهو دين التسامح والرحمة في موطنهما، ودين القوة على من يعتدون عليه، واختلاف الأديان يوجب القبول والتعايش مع الآخر».

وفي نهاية الندوة، أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد أننا «في حاجة إلى شباب يعرف رسالة الرسل، وقلوب تعي معنى الرسالات السماوية، موضحًا أن البلاد لا تُبنى إلا بالتسامح والحب، بعيدًا عن التشرذم والاختلاف، كما أن ثقافتنا دائما (وقولوا للناس حسنا)، لأن نبينا أمرنا بالتسامح مع كل المخلوقات حتى مع الحيوان، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من القصص في السيرة النبوية التي تؤكد هذا المعنى، كما دعا الشباب إلى نبذ العنف والتمسك بقيم العفو والتسامح والود».

تأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات «شبهات وردود»، التي يعقدها الجامع الأزهر، بهدف تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور الرواق الأزهري، لغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، والإسهام في توعية الشباب للحفاظ على استقرار المجتمع.