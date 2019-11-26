شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بإنشاء المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات بهليوبوليس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، بإنشاء المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة التابع لجمعية الشرق الأوسط للعلوم. Advertisements

وللإطلاع على نص القرار وتفاصيل المعهد: عدد الوقائع المصرية 26-11-2019

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