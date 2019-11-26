شاهد.. مجدى يعقوب بجوار الرئيس السيسى فى افتتاح مشروعات ببورسعيد وسيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من رجال الدولة والوزراء.
وخلال فعاليات حفل الافتتاح، ظهر جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ويشهد الرئيس افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.
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