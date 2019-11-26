شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات افتتاح عدد من مشروعات بورسعيد بقراءة القرآن.. بحضور السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة بورسعيد بقراءة القرآن الكريم، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن بين المشروعات المقرر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أنفاق 3 يوليو، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.

وتربط الأنفاق الجديدة بين قارتى أفريقيا وآسيا، وتمر أسفل المجرى الملاحى للقناة، ونفذها 6 آلاف عامل ومهندس مصرى من كبرى شركات المقاولات المحلية، وتمر أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 42 مترًا من سطح القناة، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة.