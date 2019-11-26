1300 مواطن يحملون تطبيق "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" فى أول يوم لإطلاقه

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وأوضح المدير التنفيذي لشركة شعاع، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" يتميز بأنه يعتمد علي التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول علي قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذي يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد، ونوع العداد، كما أنه يقضى على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة، لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف إنما يلتقط الصورة مباشرة.
وتابع المدير التنفيذي لشركة شعاع، أنه من المتوقع أن تنتهى مشاكل فواتير الكهرباء بالكامل بداية أبريل المقبل بعد إطلاق برنامج القراءة الموحد الذى سيتم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
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