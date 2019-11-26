شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: إجراء 300 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار بـ2 مليار جنيه خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص الدول المصرية فى هذه المرحلة على التركيز على قطاعى الصحة والتعليم.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عددًا من المشروعات بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، :"بنعمل كدا ليه.. خلال الفترة الحالية حريصين على التعليم والصحة، وقلنا عشان نتصدى ونحقق نتيجة محتاجين لتأمين صحى شامل، والمفروض إننا نطلقه النهارده، ونتعامل فى إطار الصراحة والشفافية الشديدة، عشان الموضوع ده الهدف منها التخفيف والتصدى للتحديات الصحية التى تواجه الناس، وهذا يتطلب تدخل من الدولة بشكل كبير لحلها".

وأشار إلى أن قوائم الانتظار وصلت لـ 300 ألف عملية خلال سنة، بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، مضيفًا: "لما بدأنا ده كان الرقم المطروح 18 ألف، وتم الانتهاء 6 آلاف وتصدينا لـ 12 ألف، ثم وجدنا قوائم انتظار أخرى ولم نتوقف".

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