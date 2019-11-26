شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يفتتح محور 30 يونيو بطول 210 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محور 30 يونيو بطول 210 كيلو متر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ 292 مشروعًا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق فى الـ 5 سنوات.

وأوضح فى كلمته خلال افتتاح عددًا من المشروعات بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن محور 30 يونيو من أهم مشروعات شبكة الطرق القومية.

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كما أشار إلى أن محور 30 يونيو يعمل على تنشيط حركة التجارة الداخلية، يعزز الترابط بين 4 أقاليم ويقلل زمن الرحلة بين مدن القناة القاهرة، كما يتضمن زيارة فى معدل الأمان وتقليل نسب الحوادث، ويعمل على تحقيق الميزة التنافسية للأراضى وتعظيم قيمتها الاقتصادية.

وذكر أن محور 30 يونيو مكون من قطاعين شمالى وجنوبى بتكلفة أكثر من 8 مليارات، لافتًا أنه تكريمًا لأرواح الشهداء سيتم إطلاق أسمائهم على أهم الكبارى القائمة على المحور، وأبرزها كوبرى الشهيد رائد، مصطفى محمود محمد محمود، وكوبرى الشهيد رقيب أول، أحمد سالم حسن سالم، وكوبرى الشهيد نقيب احتياط على خالد عبد العزيز، الشهيد النقيب عبد الرحمن على.

وأضاف أن محور 30 يونيو اشتركت فى تنفيذه 50 شركة وطنية و 75 ألف عامل.