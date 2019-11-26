فيديو معلوماتى.. عشان تلفتى نظر الكراش.. ازاى تختارى البرفان المناسب لبرجه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب العطر دورًا كبيرًا فى ربطنا بأشخاص بعينهم، وكلما شممنا رائحة عطر ما يذكرنا بشخص مميز كان يستخدمه دائمًا، ولكن يمكن استخدام العطر بطريقة عكسية للفت نظر شخص تشعرين بإعجاب نحوه، ويمكنك أن تجربى اختيار عطر يناسب ذوقه ويلفت نظره. برج الحمل.. يفضل العطور الحلوة "الشوجرى" برج الثور.. يفضل روائح الورود والمسك برج الجوزاء.. يفضل العطور الدافئة القوية برج السرطان.. يفضل روائح المسك والزهور برج الأسد.. يفضل نكهات الفواكه والعطور "الشوجرى" Advertisements برج العذراء.. يفضل روائح الحمضيات والفواكه برج الميزان.. يفضل روائح الزهور البيضاء كالياسمين والفل برج العقرب.. يفضل الفواكه والعطور الدافئة برج القوس.. يفضل روائح الورد والأزهار البيضاء برجا الجدى والدلو.. يفضلان رائحة الفانيليا والفواكه والروائح الشوجرى برج الحوت.. الروائح الاستوائية

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