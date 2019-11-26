شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة قناة السويس يشرح مراحل تطوير ميناء شرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد، والأعمال الهندسية، وأعمال التكريك الكاملة للميناء.

وقال فى كلمته خلال افتتاح عددًا من المشروعات بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الميناء شهد 70 مليون م مكعب من أعمال التكريك، بتكلفة تتجاوز 6 مليارات جنيه، دفعتها هيئة قناة السويس، وتم الانتهاء من بناء الأرصفة الشرقية والغربية بطول 5 كيلو م، بينهم الرصيف الشرقى والغربى بتكلفة 6.5 مليار جنيه أيضًا.

وذكر المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،أنه تم تجهيز الساحات خلف الأرصفة، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه حركة البضائع بميناء شرق بورسعيد، بنسبة 17%، من 27.2 مليون طن العام الماضى لـ 31.5 مليون طن العام الحالى، كما أن حركة البضائع المحققة بالحاويات ارتفعت من 2.4 لـ 2.7 مليون حاوية، كما سيتمكن الميناء من استقبال أكبر سفن العالم العملاقة.

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وأوضح أن ميناء شرق بورسعيد استقبل العام الماضى 83 سفينة عملاقة، ومن المتوقع أن يستقبل بنهاية العام الحالى 120 ناقلة، بمعدل زيادة قدرها 45%.

وتابع أنه فى منتصف ديسمبر ستدخل 3 خطوط جديدة فى منطقة بورسعيد سترفع قيمة التداول للحاويات بنسبة 15%.