شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: إنشاء صالة مغطاة بالعريش شمال سيناء بتكلفة 92 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إنشاء الصالة الرياضية المغطاة فى العريش بمحافظة شمال سيناء بلغت نحو 92 مليون جنيه وبمساحة 23 ألف متر مربع.
وقال وزير الشباب خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى بورسعيد، بحضور الرئيس السيسي، أن تصميم الصالة تم وفق أعلى مستوى من أجل خدمة المجتمع رياضيا وثقافيا، واستضافة الأحداث الرياضية والاجتماعية، حيث تضم 2000 كرسي وبشكل دائرى.
وأشار "صبحي" إلى ربط جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بجميع الأنشطة لخدمة شباب مصر، بالتزامن مع استراتيجية الوزارة لتطوير مراكز الشباب.
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