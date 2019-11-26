شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يفتتح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة جنوب الرسوة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس.

واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، الرئيس السيسي في افتتاح هذه المجمعات، بحضور كل من المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع.

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كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة بورسعيد.

ومن بين المشروعات، أنفاق 3 يوليو، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.