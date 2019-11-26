شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة عبر الفيديو كونفرانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس. واستأذن المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الرئيس السيسي في افتتاح هذه المجمعات، بحضور كل من المهندس خالد عبدالمبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة، والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يفتتح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة عبر الفيديو كونفرانس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.