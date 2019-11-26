شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة القليوبية»: نستهدف زراعة 2200 فدان بمحصول البطاطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المحافظة تستهدف زراعة 2200 فدان بمحصول البطاطس هذا العام بزيادة حوالي 200 فدان عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم رصد ما يزيد عن 10 آلاف طن أسمدة بمخازن المديرية والجمعيات الزراعية تمهيدا لانطلاق الموسم في بداية ديسمبر المقبل بالإدارات الزراعية المختلفة بالمحافظة.

أضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبار المزارعين بالمحافظة ومجموعة من الشركات المستوردة إلى جانب بذل جهود أكبر للوصول إلى كبرى الشركات المستوردة لتقاوي البطاطس على مستوى الجمهورية وهي لا تتعدى الـ3 شركات، مشيرا إلى أن هناك محاولة كبيرة لضبط الأسعار من خلال تدخل الأجهزة الرقابية لمتابعة وصول التقاوى للفلاح بأسعار في المتناول.

وقال «زايد» إنه تم التنسيق مع مجموعة من الشركات لتوفير أنواع التقاوى المطلوبة لزراعة البطاطس، مؤكدا أن بعض الشركات أعلنت أنه خلال 10 أيام سيتم توفير أنواع التقاوى بأسعار مناسبة حفاظا على حقوق الفلاحين وعدم تركهم فريسة لجشع التجار من أجل تحقيق مكاسب كبيرة من خلال متابعة فواتير الاستيراد ووضع هامش ربح مناسب لهم دون المغالاة على الفلاح ومنع السوق السوداء.