شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: انتهاء الموجة الـ14 من حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف انتهاء الموجة الرابعة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت في الـ 11 من شهر نوفمبر الجاري واختتمت أمس الإثنين، واستمرت على مدار 15 يوما، حيث بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تم إزالتها 519 حالة تعد بمختلف مراكز المحافظة منها حالات صادر بشأنها قررارات وإزالة وحالات تم إزالتها في المهد عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وزراعات غير جادة.

وأوضح المحافظ أن الموجة الرابعة عشر، قد تمكنت من إزالة 137 حالة بمركز الواسطى ،و 116 حالة بمركز الفشن، و57 حالة بمركز بني سويف، و47 حالة بمركز ببا، و57 حالة بمركز إهناسيا، و105 حالة بمركز ناصر، وذلك في إطار الحملات المتتالية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.