شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تتبنى «الطفل المعجزة».. وتقرر إنشاء وحدة لاكتشاف الموهوبين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تبني الطفل المتميز في الرياضيات علميًا، بعد قياس قدراته بشكل علمي دقيق، ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته، قائلًا إن الجامعة سترعاه رعاية كاملة وتتكفل بكافة النفقات والمصاريف حتى يكمل تعليمه.

أضاف رئيس الجامعة، في بيان، الثلاثاء، أن الجامعة ستنشيء وحدة متخصصة لاكتشاف الموهوبين من أطفال المدارس ورعايتهم في بيئة علمية متميزة حتى تقدم لمصر النوابغ المؤهلين في كل المجالات، خاصة أن مصر مليئة بالمواهب التي تحتاج للاكتشاف والرعاية.

كانت جامعة القاهرة اختتمت الدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل، سبتمبر الماضي، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والذي استمرت فعالياته على مدار أسبوعين، استضافت خلالهما الجامعة نحو 400 طفل وطفلة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية وغيرها.

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يلتقي بطفل الرياضيات