شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: نهدف لحماية البيئة من السحابة السوداء وتحويل الفاقد إلى منتج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، في الاحتفالية التي أقامتها وزارة البيئة بمناسبة انتهاء موسم التعامل مع السحابة السوداء، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من المحافظين وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الخاصة بانتهاء الموسم السنوي لنوبات تلوث الهواء الحادة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة القليوبية من جانب ووزارة الدولة لشؤون البيئة، مضيفا أن هذه الظاهرة نتيجة العديد من الممارسات الخاطئة في التعامل مع المخلفات الزراعية بشكل عام، ومخلفات قش الأرز بشكل خاص، لافتاً إلى ارتباط وجودها بانتشار عدد من الأمراض والمشكلات الصحية نتيجة تلوث الهواء بالانبعاثات الناتجة عن حرق هذه المخلفات، ولم يكن ممكنا بحال من الأحوال ترك الأمر على هذا النحو.

وأكدا أن الجهود المشتركة تهدف إلى حماية البيئة من السحابة السوداء وتحويل الفاقد إلى منتج، والاعتماد على التوعية بأهمية ما يملكه المزارع بين يديه فأصبح قش الأرز علفا وسمادا وأصبح سلعة تصديرية في بعض الأحيان.

وأعرب المحافظ عن شكره لجهود وزارة البيئة لمكافحة السحابة السوداء، وذلك في إطار منسق ومتناغم للتصدي لهذه الظاهرة غير المرغوب فيها، وتجفيف منابعها والقضاء على مسبباتها، وضربت هذه الأجهزة أروع الأمثلة في التعاون البناء الإيجابي والاستفادة من الخبرات المصرية والتطورات التكنولوجية والعلمية والانفتاح على المزراعين المصريين الذين بادروا بالاستجابة لما قدم إليهم من توصيات وحلول تعزز الاستفادة من المخلفات الزراعية دون الإضراء بالبيئة .