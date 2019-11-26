شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تنفيذ 1807 مشروعات بقروض 249 مليون جنيه خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم خلال أكتوبر الماضي في تنفيذ 1807 مشروعات صغيرة ومتوسطة بجميع المحافظات، بقروض بلغت 249 مليون جنيه، في ضوء جهود الوزارة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

أضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هذه المشروعات وفرت أكثر من 13 ألف فرصة عمل للشباب، مؤكداً أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكبر محرك للاقتصاديات لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف جميع فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة لإعطائهم الفرصة.

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تابع الوزير أن «مشروعك» ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 684 ألف فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ 132 ألفا و364 مشروعا بقروض بلغت نحو 12 مليار جنيه في مدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية، موضحاً أن المشروع يعمل في إطار مبادرة البنك المركزى المصري التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة ل اتتعدى الـ 5%.

أوضح الوزير أن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية والشرقية كانت أكثر المحافظات في عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك حتى الشهر الجاري، حيث تجاوزت المشروعات التي نفذتها المنيا 16 ألفا، وفرت 86 ألف فرصة عمل، والبحيرة أكثر من 14 ألفا، وفرت أكثر من 61 ألف فرصة عمل، وسوهاج 14 ألفاً وفرت أكثر من 69 ألف فرصة عمل، والدقهلية أكثر من 11 ألف مشروع، وفرت أكثر من 55 ألف فرصة عمل، والشرقية أكثر من 10 آلاف مشروع وفرت 69 ألف فرصة عمل.

وشدد «شعراوى» على ضرورة تبسيط الإجراءات للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، باعتبار هذه النوعية من المشروعات إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادى ومواجهة البطالة، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة مع مراعاة الحفاظ على البيئة، والاستفادة من الخامات المحلية والبيئة المتاحة على المستوى المحلى.

ولفت الوزير إلى أن مشروعك يقدم مزايا لأصحاب المشروعات المنفذة، منها منح ترخيص مؤقت للمشروعات لحين استكمال إجراءات الترخيص النهائي، كما يوفر دراسات جدوى جاهزة للراغبين في تنفيذ مشروع صغير أو متوسط، ولا يوجد لديه دراسة جدوى محددة كما يقدم مشروعك الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروع، وأيضاً تدريب القائمين عليه والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات داخليا وخارجيا بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.