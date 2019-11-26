شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتشجير الشوارع والميادين الرئيسية وتجميل أنفاق المشاة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى في الإسكندرية، اجتماعاً مع العميد محمد عابدين، مدير عام الحدائق المركزية، وهبة القرش، ممثل المجتمع المدنى، لبحث تجميل الميادين العامة والشوارع الرئيسية في مختلف الأحياء، عبر تفعيل مبادرات تنموية مع المجتمع المدني ممثلا في أندية الروتاري والليونز وغيرها.

وقرر الاجتماع البدء في تنفيذ خطة التشجير على مستوي أحياء الإسكندرية لتشمل الميادين الرئيسية والبالغ عددها 65 ميداناً، أبرزها ميادين فيكتور عمانويل وزويل والإسعاف وصينية محرم بك، وسيتم البدء بـ3 أحياء هي: غرب ووسط وشرق، إضافة إلى التنسيق مع الأحياء الثلاثة لتحديد أسماء الشوارع التي تحتاج للتشجير.

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ولفت «سعد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ أعمال تطوير وتحسين جمالى للمحافظة من خلال وضع لوحات فنية تجسد جمال وحضارة الإسكندرية داخل أنفاق المشاة المنتشرة على طول الكورنيش.

وأضاف أنه في إطار الاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى والارتقاء بالمحافظة، تبنت الهيئة اﻹقليمية لتنشيط السياحة خطة لتجميل أنفاق المشاة بطول طريق الجيش «الكورنيش» بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة في جامعة اﻹسكندرية.

وتابع: «يجرى حاليا التنسيق مع أحياء اﻹسكندرية لرفع مساحات الأنفاق والحوائط التي سيتم تجميلها، حفاظا من الهيئة على إظهار مدينة اﻹسكندرية في أبهى صورة لها وتشجيع المواطنين للعبور من الأنفاق وتقليل الحوادث بطريق الكورنيش».