شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «التمويل سبب تأخر تنمية منطقة شرق بورسعيد منذ 15 سنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شبكة الطرق التي تم تنفيذها من القاهرة إلى بورسعيد نتيجة جهد وعمل ضخم جدًا.

وتابع السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في بورسعيد: «الطرق التي نراها الآن هي نتيجة عمل ضخم جدا وتكلفة كبيرة وكان الهدف هو تهيئة النجاح للمنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد أو في السخنة أو شرق أو غرب القنطرة والإسماعيلية. كان لازم العمل ده يتم».

وأضاف: «إن هذا المشروع كان مطروحا منذ 15 عاما ولكن لم يتم تنفيذه، لأنه كان يتطلب بنية أساسية للعمل، بجانب تكلفة مالية ضخمة».