شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي يعقوب بجوار السيسي في افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواجد الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب البارز، بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.
الحفل شهد حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد كبير من رجال الدولة والوزراء وعدد من قيادات القوات المسلحة.
ويشمل الافتتاح الذي يشهده الرئيس: أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصى لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشرو ع تطهير بحيرة المنزلة.
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