فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” اليوم الثلاثاء، انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر. وانتظمت الحركة المرورية في الاتجاهين أعلى كوبري أكتوبر، من مطلع الكوبري أمام القادم من ميدان الإسعاف، حتى منطقة المهندسين مرورًا بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وتواجد رجال المرور بطول الطريق، للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحام مروري.

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