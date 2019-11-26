شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: إنشاء 19 ألف فدان مزارع سمكية شرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يتم عمل 19 ألف فدان من أفضل المزارع السمكية فى العالم بمنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عددًا من المشروعات بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء: "المنطقة الصناعة بها مزارع سمكية، ومحدش ذكرها.. يوجد 19 ألف فدان بيتعملوا من أفضل المزارع السمكية اللى ممكن تتعمل.. والتكلفة المالية لتجهيز الأرض دى كبيرة، الأرض شديدة الصعوبة ومحتاجة تكلفة كبيرة".

وأضاف الرئيس :"نقوم بتجهيز أراض المنطقة الاقتصادية بمبالغ كبيرة لتهيئتها للمستثمر".

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وأشار إلى المرحلة الواحدة بالمنطقة تتكلف المليارات وكل ده عشان ندى المستثمر قطعة أرض يقدر يبنى عليها المصنع، مضيفًا : "الدولة تصرف أرقام كبيرة بالمليارات، وبقول عشان نعرف إنه عشان تعمل مستقبل لبلدك، لازم تشقى وتضحى أوى وتبقى عارف كويس أوى أنت بتعمل إيه..وبقول لرئيس الهيئة، أنت معانا فى التمويل، من فضلكم نكمل شغلنا.. احنا بنتكلم فى مليارات".