شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد بإجمالى 5 كم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد بإجمالى 5 كيلو متر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما، لكن تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة.
وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى بورسعيد: " لما المشروع ده اطرح من 15 سنة طب ما اتعملش ليه علشان كان مطلوبل بنية أساسية تخدم عليه ومنها الأرض اللى فى شرق بورسعيد".
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