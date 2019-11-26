شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 جندى فرنسى فى مالى فى عملية استهدفت متطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مقتل 13 جنديا فرنسيا فى عملية استهدفت المتطرفين فى مالى يوم 25 نوفمبر. وأضاف، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن مقتل الجنود الفرنسيين جاء إثر حادث بين طائرتى هليكوبتر

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