شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تكلفة محور 30 يونيو بلغت نحو 8.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما، لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة.
وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى بورسعيد: " لما المشروع ده اطرح من 15 سنة طب ما اتعملش ليه علشان هو كان مطلوبله بنية أساسية تخدم عليه ومنها الأرض اللى فى شرق بورسعيد".
وتابع: "معرفناش نعمله علشان كان محتاج أموال كتيرة وكان قدامنا خيارات نعمل الشغل ويبقى فيه شغل لولادنا ولا نقول احنا عملنا وميبقاش فيه متطلبات تنجح المشروع".
واكد الرئيس السيسي أن تكلفة محور 30 يونيو بلغت نحو 8.5 مليار جنيه، مضيفا: "بصوا على كل شبكة الطرق اللى موجودة دلوقتى اللى جاية من القاهرة والسويس والسخنة سواء كانت طولية او عرضية، المحاور شرق القناة حجم عمل ضخم جدا وبتكلفة كبيرة جدا الهدف منها أن نهيئ النجاح للمنطقة الاقتصادية اذا كنا عاوزين نعمل 4 مناطق صناعية ولتسهيل حركة النقل من المنطقة واليها ..تم انفاق أموال ضخمة جدا فى المنطقة تصل لـ 150 مليار جنيه".
وقال الرئيس السيسي: "مفيش قطاع من قطاعات التنمية فى مصر اللى واقتحمناها، واوعو تتصورا يا مصريين إن حكايتنا شبكة طرق، ولكنها جزء متواضع الهدف منه التأكيد على ان المصريين ماشيين على الطريق الصحيح".
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