شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الهيئة الاقتصادية لقناة السويس" يستعرض حجم الأعمال بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا مبسطًا لحجم الأعمال التى نفذت خلال الـ 3 سنوات الماضية فى المنطقة الاقتصادية، وذلك خلال افتتاح عددًا من المشروعات بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال إن النطاق الجغرافى للمنطقة الاقتصادية يقع فى 5 محافظات وهى الإسماعيلية والسويس ومحافظتى جنوب وشمال سيناء، بالإضافة لبورسعيد.

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وذكر أن المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية 460 كيلو متر مربع وبها 6 موانئ و4 مناطق صناعية، وتضم المنطقة الاقتصادية 3 موانئ على البحر المتوسط ومثلمهم على البحر الأحمر بخليج السويس.

وأوضح أن المناطق الصناعية موزعة على طول القناة، والرؤية للمنطقة الاقتصادية تستهدف استغلال الإمكانيات الضخمة لمنطقة قناة السويس، لخلق فرص عمل ضخمة بما يجعل المنطقة مركز عالمى لنقل البحرى والقطاعات المستهدفة تهدف لتكون شرائح اقتصادية متكاملة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تتمتع باستغلال توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، وتتمتع بمزايا الاتفاقيات العالمية، مثل اتفاقيات أغادير والشراكة الاوروبية مما يسهم فى الوصول لـ 2 مليار مستهدف.