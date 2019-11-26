شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة بورسعيد. ومن بين المشروعات، أنفاق 3 يوليو، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.

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