شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا بدرجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد لمناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 18 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.